Новости Франции. Во Франции утром 10 июля неизвестный мужчина захватил заложников в детском саду в юго-восточном пригороде Парижа. Мужчине примерно 30 лет. Каких либо требований он пока не выдвигал. Известно, что изначально ему удалось взять в заложники несколько детей и взрослых. Но через некоторое время малыши были отпущены. В настоящее время преступник удерживает в здании по меньшей мере одного человека.

Это не первый подобный инцидент. В конце июня мужчина, заявивший о своей принадлежности к «Аль-Каиде», захватил в заложники четырех работников банка в Тулузе на юге Франции. В результате спецоперации он был задержан, заложники не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.