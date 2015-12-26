Прямой эфир

«Наши дети»: РОО «Белая Русь» пригласила около 2 тысяч детей в Национальный театр оперы и балета

26 декабря 2015 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить в эти дни тепло и заботу, ребятам, которые нуждаются в особом внимании. Так сегодня при поддержке общественного объединения «Белая Русь» новогодний  праздник собрал в Национальном театре оперы и балета около двух тысяч детей со всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленьких гостей и их родителей, в Большом, встретили балетной постановкой «Жар-птица». Организаторы уверены: этот спектакль поможет детям лучше узнать и понять мир и героев  народных сказок. А заодно создаст в сердцах ребят новогоднее настроение. Помимо спектакля от «Белой Руси» ребят ожидали, конечно же, многочисленные подарки.

Елена Лёзова, представитель РОО «Белая Русь»:
Новый год – это всегда волшебство. И увидеть представление, а тем более балет, не каждый ребенок сегодня имеет возможность. Тем более, у нас в Могилеве такая возможность не всегда бывает.  

Валерий Бурый, председатель РОО «Белая Русь»:
Сегодня огромный праздник для деток, для нас. Праздник Рождества и преддверие Нового года. Я хочу пожелать деткам, всем жителям города Минска, всей Беларуси. Здоровья, счастья, благополучия! Пусть наша Беларусь процветает!

# Акции # Дети # Елена Лёзова # Валерий Бурый

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси в рамках акции «Наши дети» посетили Ждановичский детский дом
24 декабря 2015 13:37

Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси в рамках акции «Наши дети» посетили Ждановичский детский дом

Детская железная дорога Минска открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей
24 декабря 2015 13:32

Детская железная дорога Минска открыла сезон праздничных путешествий для маленьких горожан и их родителей

Торжественный концерт в рамках акции «Наши дети» пройдет 24 декабря во Дворце Республики
24 декабря 2015 07:22

Торжественный концерт в рамках акции «Наши дети» пройдет 24 декабря во Дворце Республики