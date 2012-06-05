На мировом конкурсе красоты среди детей белорусы взяли 2 первых места и титул «Мисс фото»

Новости Турции. Юные белорусы победили на мировом конкурсе красоты среди детей. Нашу страну в Турции представляли Элеонора Качаловская из Гомеля и Александр Мишин из Гродно.

11 летняя Элеонора покорила судей не только традиционным дефиле, но и проникновенным чтением стихотворения под музыку.

«Маленькому мистеру мира» Александру Мишину всего 8. Он участвовал в подобном шоу впервые.

Еще один титул конкурса, «Мисс фото», также достался юной красавице из Беларуси. Ею стала могилевчанка Ирина Азаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад победительницей конкурса «Little Miss and Mister World 2011» стала жительница Слонима Анастасия Шогина.