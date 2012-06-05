Прямой эфир

На мировом конкурсе красоты среди детей белорусы взяли 2 первых места и титул «Мисс фото»

05 июня 2012 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Юные белорусы победили на мировом конкурсе красоты среди детей. Нашу страну в Турции представляли Элеонора Качаловская из Гомеля и Александр Мишин из Гродно.

11 летняя Элеонора покорила судей не только традиционным дефиле, но и проникновенным чтением стихотворения под музыку.

«Маленькому мистеру мира» Александру Мишину всего 8. Он участвовал в подобном шоу впервые.

Еще один титул конкурса, «Мисс фото», также достался юной красавице из Беларуси. Ею стала могилевчанка Ирина Азаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад победительницей конкурса «Little Miss and Mister World 2011» стала жительница Слонима Анастасия Шогина.

# Конкурс # Дети # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2012 17:24

Детский турнир по гимнастике «Кубок Маугли» в минском Дворце спорта

01 июня 2012 13:27

Заезд бегунков до двух лет - автогонки малышей в Минске

01 июня 2012 10:40

Ведущие СТВ поздравили воспитанников второго детдома Минска