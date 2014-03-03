Минский лицей №2 «заразил» воспитанников... танцами!

Новости Беларуси. Это не фестиваль ирландского танца! Мы находимся в минском лицее № 2. А его воспитанники демонстрируют то, чему научились в стенах родного учебного заведения.

Галина Богомолова, директор лицея №2 г. Минска:

Очень любят свой лицей педагоги. Очень любят наш лицей ученики. И они считают его своим домом. Поэтому создание такой творческой атмосферы, атмосферы доброжелательности, атмосферы любви друг к другу, наверное, это и есть тот камень, от которого надо танцевать, чтобы воспитать достойнейшего человека нашей Республики.

Но вернёмся на сцену, где к ученикам уже подоспел их учитель. Дмитрий Александрович преподаёт в Минском лицее уроки истории. Ирландский танец – его хобби, которым удалось «заразить» и своих учеников.

Вместе с увлечением педагога в этом учебном заведении появилась и студия ирландского танца. Образовавшемуся коллективу решено было дать название «Фолк денс».

Дмитрий Дрожжа, руководитель коллектива «Фолк денс»:

Для меня ирландский танец – это любовь ещё с детства. Сама страна Ирландия вызывала всегда какие-то интересные ассоциации у меня в сознании. А когда я впервые увидел, как это на сцене происходит, любовь закрепилась окончательно.

Дмитрий Александрович всегда рядом со своими воспитанниками. Если надо – закружится вместе с ними в весёлом танце!

Дмитрий Дрожжа, руководитель коллектива «Фолк денс»:

Многих действительно привлекает музыка, многих движения привлекают. Необычно движения ногами, то есть работает только нижняя половина туловища. Верхняя почти не работает, получается. У каждого своё. Кто-то действительно хочется самореализоваться через них.

Чем привлек белорусских школьников ирландский танец? Давайте узнаем!

Анастасия Сакович, ученица 10 «ФМ-1» класса лицея №2 г. Минска:

Я занимаюсь с сентября. Мне очень нравится. У нас очень хороший преподаватель – Дмитрий Александрович.

Мария Смирнова, ученица 10 «ФМ-1» класса лицея №2 г. Минска:Мы на ирландских танцах узнаём часть Ирландии. Узнаём больше об этом. Это также является моим хобби. Мне нравится приходить сюда.

Евгения Гонтарёва, ученица 10 «ФМ-4» класса лицея №2 г. Минска:

Девочки старшего поколения, которые помогали нам учиться, говорят, что у меня с самого начала лучше всего получался ченч. Когда ноги в прыжке меняются местами.

Если вы подумали, что в коллективе «Фолк денс» занимаются одни девушки, спешим разубедить вас! Это – не так! Парням сюда также открыта дорога!

Антон Рутковский и Никита Бутько, ученики 10 «ФМ-3» класса лицея №2 г. Минска:

Благодаря Дмитрию Александровичу, который нам этот мир открыл, лично я решил заниматься ирландскими танцами на более профессиональном уровне. Что собственно сейчас и делаю.

Я начал заниматься ирландскими танцами тоже полгода назад. И для меня сейчас это представляет одно из ведущих мест в моей спортивной жизни. В моём развитии вообще. Изначально я шёл сюда просто позаниматься, занять себя, но сейчас это больше, чем хобби.

Замечательно, когда увлечение педагога в учебном заведении, где он трудится, становится его вторым «Я». Ведь это способствует не только организации досуга учащихся, но и рождению новых талантов!