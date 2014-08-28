Как готовятся к школе первоклассники Великолетчанского детского дома?

Новости Беларуси. Без внимания не останется ни один школьник в стране. Даже те, у кого по воле судьбы нет мамы и папы. Благодаря ощутимой материальной поддержке государства у мальчишек и девчонок из детских домов есть не менее красивые костюмы, туфли, портфели. В изобилии и канцелярские товары. Впрочем, о том, что собрали в свои рюкзаки ребята, оказавшиеся на попечении государства, расскажет сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сабина Федоришина, воспитанница Великолетчанского детского дома:

Это сарафан. И я пойду в нем в школу. И еще я пойду в этих туфельках.

Воспитанница Великолетчанского детского дома Сабина Федоришина о таком наряде мечтала давно. Девочка говорит, что в деловом костюме она чувствует себя серьёзнее и взрослее. Сегодня её давняя мечта сбывается: она не просто воспитанница детского дома, а без одной минуты школьница.

Сабина Федоришина:

Я нарисовала школу, солнышко и себя.

Какой же первоклассник без портфеля?! У Сабины он уже есть, причем полный важных для школьника предметов. И не только…

Сабина Федоришина:

Карандаши, клей, кукла. (А кукла зачем?) Играть с ней.

Игра – на переменах, на уроках – учёба, учёба и еще раз учёба. Государство тратит немалые средства на подготовку к школе тех малышей, о ком по разным причинам позаботиться больше некому.

Вера Дук, директор Великолетчанского детского дома:

Конечно, государство помогает нам, содержит наш детский дом. Все необходимое - и одежда, и обувь, и текущий ремонт мы сделали. Своими силами, конечно, за средства государства.

И пока младшие школьники с любопытством рассматривают новые тетради, старшие помогают воспитателям собирать малышей. Сабине «первоклассную» прическу делает Юля. Чуть позже введет будущую ученицу в дом знаний.

Юлия Шлепетис, воспитанница Великолетчанского детского дома:

Мы подошли к школе. Тут будешь учиться, пойдем на 1-й звонок. Будешь в костюме своем красивом, в бантиках.

Первый раз в первый класс в Великолетчанскую школу придут в этом году 8 ребятишек. Все они воспитанники детского дома. В старших же классах учатся как сироты, так и дети из семей. Причем разницы, говорят учителя, между ними нет.

Михаил Дук, директор Великолетчанской базовой школы:

Наши ребята совместно обучаются уже добрый десяток лет. Первоначально были трения, а сейчас они видят и семейное отношение. Здесь очень хороший коллектив, хорошие педагоги.

Ходят друг к другу в гости, помогают с домашним заданием, играют на стадионе. А еще учат стихи, которые вместе будут читать на торжественной линейке 1 сентября.

Сабина Федоришина:

Мне исполнилось 6 лет и меня счастливей нет. Посмотрите, что за чудо первоклассный мой букет.

И всё же счастливей эти малыши станут лишь когда готовить их к 1-му сентября будут родители. Путь даже не родные по крови. Возможно скоро даже самый лучший детский дом таким малышам заменят приёмные мама и папа.