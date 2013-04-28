Ирландцы подарили воспитанникам Вилейской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи «Надежду» и тепло семьи

Новости Минской области. Вилейская школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи - уникальное учреждение. Подобных в республике всего три. Сегодня корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ познакомилась с его коллективом.

Мария Анатольевна Деруго - замдиректора по учебной работе в школе-интернате более 30 лет. Казалось бы, за такой период можно ко всему привыкнуть. Но только не в этом случае. История каждого воспитанника всегда воспринимается близко к сердцу. Сегодня здесь 163 ребенка. Из них 81 не имеет родителей.

Мария Деруго, заместитель директора по учебной работе Вилейской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи:

С 2005 года мы сотрудничаем с ирландцами из города Дублина. Это очень многогранное сотрудничество, направлений очень много. 40 наших детей выезжают в летний период в Ирландию и проживают в ирландских семьях. Это постоянные семьи, дети привыкают к ним. Это огромный социальный опыт для ребенка-сироты. Ведь очень часто у детей нет никакого опыта семьи, он не был внутри семьи. И вот он попадает в семью, видит, наблюдает. Дети охотно учат английский язык. Мы специально организовываем занятия, дети мотивированы на изучение английского языка. Дети старшего возраста могут общаться даже в скайпе и по телефону с ирландцами. В зимнее время также дети выезжают в Ирландию, но их количество меньше - 20 человек.

Ирландцы - друзья школы. 6-метровый корабль «Надежда» - их идея. Волонтеры из этой страны с большой любовью сделали необыкновенный подарок белорусским детям. Каждый год иностранцы приезжают в Вилейку, общаются с детьми и обязательно ходят вместе в цирк! В свою очередь воспитанники интерната были на приеме бывшего президента Ирландии! Не каждый удостоится такой чести.

О других особенностях Вилейской школы-интерната в сюжете.