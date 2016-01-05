Брестская рок-группа навестила многодетную семью города в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В республике продолжается акция «Наши дети». В эти дни особое внимание маленьким белорусам с особой судьбой, а также многодетным семьям. В гости к ним приходят не только чиновники, руководители предприятий, но и бизнесмены, спортсмены и артисты.

Вместо привычно рок-репертуара – новогодние детские песни, вместо «большой» сцены – всего четыре, но самых благодарных зрителя. Музыканты брестской группы на один вечер сменили амплуа и превратились в самых настоящих зимних волшебников.

Владимир Миронюк, певец:

Самое главное – это видеть в детях, в их глазах радость и улыбку, подарить им немного счастья и волшебства. Все детки верят в Дедушку Мороза, в волшебство. И, наверное, это самое главное, что отличает детей от взрослых.

«Утреннику с доставкой на дом» в этой семье искренне рады. Здесь подрастают трое ребятишек от «3 до 5», поэтому посещать городские елки такой компанией достаточно проблематично.

Дети:

Я люблю Новый год, потому что я люблю конфеты и подарки.

Нравится, что гуляешь, ешь допоздна. Еще когда просыпаешься, подарки под елкой.

В то, что «под Новый год все всегда сбывается», в этой семье действительно верят. Несколько лет семья из шести человек ютилась на родительских 30 квадратных метрах. 12 месяцев назад под бой курантов Старостовы дружно загадали самое заветное желание. Буквально за несколько дней до Нового года семья переехала в просторную 4-комнатную квартиру.

Наталья Старостова, многодетная мама:

На очередь стали и в течение года получили квартиру. Сменить 30 квадратов на 92 – это очень круто. И места много, и район новый.

Самая масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжает шествовать по стране. Только в Брестской области поздравления и подарки получили порядка 30 тысяч мальчишек и девчонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.