Благотворительный праздник собрал около 1,5 тысяч ребят в «Белгосцирке» 28 декабря

Новости Беларуси. Время добрых дел продолжается! Около полутора тысяч ребят 28 декабря собрал «Белгосцирк» на праздничное представление. С новогодними праздниками маленьких минчан поздравил мэр Минска Андрей Шорец, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках международного сотрудничества в области образования и науки на благотворительный бал пригласили иностранные делегации из Санкт-Петербурга, Тбилиси и Кишинёва. Ребятам вручили сладкие подарки и подарили незабываемое новогоднее представление.

Порцию новогоднего настроения сегодня получили и воспитанники дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. С праздником ребят поздравил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович. Ребята приготовили для долгожданных гостей новогодний спектакль.