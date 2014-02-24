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Благотворительная акция по сбору средств для детей с онкологией проходит до 28 февраля включительно

24 февраля 2014 15:14
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе проходит благотворительная акция по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями. До 28 февраля включительно все желающие могут перечислить энную сумму денег на банковский счет. После средства будут распределены специальным советом между семьями района и области. Часть денег перечислят Белорусскому детскому хосписа.

Акция проходит пятый год подряд. И с каждым разом людей и организаций, которые неравнодушен к чужому горю, становится все больше. Об этом - в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# Онкология у детей # Дети # Благотворительность

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