Благотворительная акция по сбору средств для детей с онкологией проходит до 28 февраля включительно

Новости Беларуси. В Пуховичском районе проходит благотворительная акция по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями. До 28 февраля включительно все желающие могут перечислить энную сумму денег на банковский счет. После средства будут распределены специальным советом между семьями района и области. Часть денег перечислят Белорусскому детскому хосписа.

Акция проходит пятый год подряд. И с каждым разом людей и организаций, которые неравнодушен к чужому горю, становится все больше. Об этом - в сюжете программы «Минщина» на СТВ.