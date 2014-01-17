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Белорусы стали называть детей в честь персонажей компьютерных игр

17 января 2014 09:16
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Новости Беларуси. Белорусы стали называть детей в честь персонажей компьютерных игр. Один из новорожденных столицы получил необычное двойное имя — Тимофей-Нефариан. С Тимофеем все понятно: имя имеет греческое происхождение и означает «почитающий Бога». А кто же такой Нефариан? Оказывается, так зовут персонажа популярной компьютерной игры. Видимо, родители малыша немало времени проводят в виртуальной реальности.

В числе других редких и необычных имен, которые дают своим сыновьям, - Яромир, Этьен, Эдгар, Спартак и МИлан. Дочек называют на западный манер: Эмили, Стефани, Эльвира, Сабрина или Сабина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Дети и родители

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