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Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, посетил минскую школу-интернат №7 с подарками

13 января 2014 16:59
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Новости Беларуси. Праздник продолжается. Староновогодний сюрприз в рамках акции «Наши дети» 13 января ждал воспитанников столичной вспомогательной школы-интерната №7. Бизнесмены и спортсмены привезли не только традиционные сладкие подарки, но и необходимую для учебы оргтехнику. Главным сюрпризом стал отремонтированный спортивный зал, в котором со временем планируется проводить состязания между воспитанниками школы и профессиональными спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе:
Это хорошая идея, потому что здоровый образ жизни — это везде хорошо: и здесь, и на улице. Хочется дать частичку своего тепла этим деткам, которым так его не хватает, и сегодня, конечно же, я решил поделиться этим теплом.

Оксана Хрусталева, заместитель генерального директора частной компании:
Ко всем праздникам, конечно, мы стараемся посетить, порадовать, подарить что-то нашим замечательным маленьким друзьям. Когда мы видим их улыбки, мы понимаем, что что-то мы делаем тогда не зря.

В школе-интернате сегодня живут и учатся 145 ребят. В новогоднем представлении, которое подготовили воспитатели и дети интерната, не было ни одного приглашенного артиста, - обошлись  своими силами. За что были одарены вполне заслуженными аплодисментами.

# Благотворительная акция # Дети

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