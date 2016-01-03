Акция «Наши дети» пришла в Жодинский детский дом

Новости Беларуси. Волшебная ночь позади, но волшебство продолжается. О тех, кто верит в чудо, и о тех, кто дарит эту веру, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Акция «Наши дети» проходит в юбилейный, 20-й раз. Началась она 10 декабря, завершится 10 января – целый месяц сказки, исполнения желаний, добра, заботы, внимания, милосердия.

Жодинский детский дом только и успевает принимать гостей. Съемочная группа нашей программы приехала в перерыве между другими желающими поздравить ребят. Как это было, смотрите видео.