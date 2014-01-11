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Акция «Наши дети» пришла в Улуковский дом-интернат Гомельского района и детские дома семейного типа

11 января 2014 13:36
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Новости Беларуси. Радость – каждому ребенку! В эти праздничные дни подарки от главы государства привозят в самые далекие уголки страны. 11 января в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» ребят поздравляли, в частности, в Улуковском доме-интернате Гомельского района и детских домах семейного типа.

Сладкие сюрпризы и хорошее настроение получили все ребята. Среди адресатов новогодних подарков также воспитанники детских домов и центров коррекционного развития. Праздничного настроения хватило на всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Шумакова:
Он особенный. Я, конечное, такие подарки еще не видела. Но видела такие, как чулочки, но такие еще не видела. Интересно.

Елена Клочкова, заместитель председателя Гомельского райисполкома:
Я думаю, как настоящее рождественское чудо, которое сегодня пришло в этот не просто интернат, а в дом, семью, этот сувенир, этот подарок, этот сюрприз обязательно запомнится как настоящая рождественская, новогодняя сказка.

# Благотворительная акция # Дети # Фотофакт # Благотворительность

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