Акция «Наши дети» пришла в Улуковский дом-интернат Гомельского района и детские дома семейного типа

Новости Беларуси. Радость – каждому ребенку! В эти праздничные дни подарки от главы государства привозят в самые далекие уголки страны. 11 января в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» ребят поздравляли, в частности, в Улуковском доме-интернате Гомельского района и детских домах семейного типа.

Сладкие сюрпризы и хорошее настроение получили все ребята. Среди адресатов новогодних подарков также воспитанники детских домов и центров коррекционного развития. Праздничного настроения хватило на всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Шумакова:

Он особенный. Я, конечное, такие подарки еще не видела. Но видела такие, как чулочки, но такие еще не видела. Интересно.

Елена Клочкова, заместитель председателя Гомельского райисполкома:

Я думаю, как настоящее рождественское чудо, которое сегодня пришло в этот не просто интернат, а в дом, семью, этот сувенир, этот подарок, этот сюрприз обязательно запомнится как настоящая рождественская, новогодняя сказка.