5-летняя девочка, которую почти сутки искали в Смолевичском районе, найдена

Новости Беларуси. Девочка провела ночь в лесу. К счастью, с ребенком все хорошо. 26 июня в 22.50 в Смолевичский РОВД обратилась 27-летняя жительница деревни Пекалин, которая сообщила, что около четырех часов назад пропала ее 5-летняя дочь.



Следственно-оперативная группа установила, что около 18.00 девочка играла на улице перед домом со своей 6-летней сестрой. В какой-то момент дети поссорились: старшая убежала в дом, а младшая пошла по улице в направлении деревенской околицы. Как только мама девочки узнала о случившемся – бросилась на поиски. Вскоре подключились родственники и соседи. Когда стемнело, родители приняли решение обратиться за помощью в милицию.





Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

По первоначальной версии девочка могла спрятаться на одном из подворий родной деревни: поэтому были тщательно осмотрены все дворы, чердаки, хозпостройки, заброшенные дома, канавы и заросли кустов. Около четырёх часов утра на помощь прибыли 60 военнослужащих в/ч 3310 внутренних войск МВД. С рассветом круг поисков был расширен – стали осматривать мелиоративные канавы и берега близлежащих ручьёв и рек. Ввиду того, что деревня Пекалин находится на самом краю большого лесного массива – Пекалинского заказника и ребёнок не был найден в течение нескольких часов, поиски значительно усложнялись.

Около 12 часов дня в полутора километрах от деревни была обнаружена обрывистая цепочка детских следов.

В 12.45 вблизи водного канала в пятистах метрах от деревни Шеметово Смолевичского района девочка была обнаружена одним из поисковых нарядов в составе местного жителя и лесника. Девочка сидела в высокой траве под кустом и не отзывалась на крики.







Андрей Амбражей, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Миноблисполкома:

На удивление, девочка, проведя ночь в лесу, чувствовала себя удовлетворительно. Видно было, что она заблудилась, устала, испугалась, но, в целом, держалась «молодцом». Сама семья благополучная, дружная – родители и пятеро детей. То, что так произошло – случайность от которой никто не застрахован. И это ещё раз повод всем родителям внимательно относиться к тому, чем занимаются их дети любого возраста – для неприятностей достаточно и нескольких бесконтрольных минут.