45-летняя певица Валерия в очередной раз готовится стать мамой

Новости России. Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, скоро вновь станут родителями. Как сообщают информагентства, певица находится на втором месяце беременности.

Иосиф Пригожин, супруг певицы Валерии (в интервью «Комсомольской правде»):

Знаете, мне кажется, что нас рано поздравлять. Понимаете, в жизни бывают разные истории. Поэтому не хотелось бы сейчас на эту тему вообще в принципе разговаривать. Поэтому мне бы не хотелось раньше времени радоваться, бить в колокола. Спасибо вам за поздравления, но пока думаю, что не с чем просто. Время надо, понимаете.

У Валерии и Иосифа от предыдущих браков шестеро детей. Супруги живут вместе уже 11 лет. Ранее в интервью Иосиф Пригожин неоднократно говорил о том, что ради рождения совестного с Валерией ребенка готов на любые варианты, включая услуги суррогатной матери.

К слову, от концертной деятельности певица пока отказываться не собирается. В своем Twitter Иосиф Пригожин сообщил, что в апреле его супруга даст концерт в сопровождении симфонического оркестра в Баку.

В 2002 Валерия заявила, что уходит из семьи и из шоу-бизнеса. Почему певица, находясь на пике славы, приняла такое решение? Смотрите видео.