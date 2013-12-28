2,5 тысячи детей со всей Беларуси. Кого пригласили на главную ёлку страны во Дворец Республики в Минске?

Отдавая дань прошлому, всегда стоит думать о будущем. В одном из романов классика Маркеса, где он описывает комнату детского фотографа, оклеенную снимками ребят, один из героев, осматривая галерею, подумал: а ведь это семя или зародыш будущего страны! Ну, у Маркеса, по-моему, будущего города. Но, в принципе, и будущего страны! «Будущее Беларуси – в руках подрастающего поколения» – отметил и Президент Лукашенко во время новогоднего благотворительного праздника в пятницу. Как проходил праздник и кому посчастливилось попасть в Дворец Республики.

В предвкушении праздника Михаил ведет обратный отсчет до Нового года. А еще – до главной елки страны. Приглашение на нее отличника столичной гимназии заставило почувствовать себя настоящей вип-персоной.

Михаил Костин:

Были радостные эмоции, потому что я был единственным из нашего класса. И я обрадовался, что меня посчитали лучшим.

Миша приглашение во Дворец Республики заслужил отличной учебой и участием в различных конкурсах. Он и фильмы снимает, и техникой увлекается, и на гитаре играет, и теннисом занимается. Даже на каникулах – занятия английским. Оказалось, придумать желание еще не было времени.

Михаил Костин:

Даже не знаю. Чтобы каждый год был хорошим, чтобы было все хорошо, быть здоровым.

Во Дворец Республики пригласили и белорусских вундеркиндов – победителей Олимпиад, призеров различных конкурсов. И даже целый класс из белорусской школы в Литве. А еще ребят из многодетных семей и деток, которым больше всего не хватает праздника, – воспитанников детских домов и интернатов.

Дети:

Детей много, разные люди тут. Нравится просто.

Мне очень нравится, здесь очень красиво.

Ребята не спешили занимать места в зале. Нарядные и красивые позировали на память у лесной красавицы. Ведь готовились к празднику задолго.

Новый Год – самый долгожданный праздник для всей детворы. Время чудес и исполнения желаний. Побывать у главной елки страны – само по себе заветное желание для многих ребятишек. В 2013 году посчастливилось поводить хороводы здесь почти 2,5 тысячам ребят со всей Беларуси.

До начала представления поздравил с наступающим праздником маленьких зрителей президент. От Александра Лукашенко ребята получили самое главное задание на каникулы – весело встретить Новый год.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это праздник, который вы, конечно же, очень любите, вы ждете этот праздник. По крайне мере, три последних месяца - точно. Этот праздник всегда приносит что-то необычное, что-то чудесное. У каждого из нас свои новогодние надежды, но у всех есть одно общее желание. И это желание – быть в новом году, да и вообще, более счастливым, чем в прошлом году.

Вы можете выбрать любую из десятков жизненных дорог, к которой лежит ваша душа. Для тех, кому тесно в рамках обычной школьной программы, открыты кружки, гимназии, лицеи. Для юных талантов созданы школы искусств. В распоряжение начинающих спортсменов представлены стадионы, бассейны, ледовые арены. Хотите быть настоящими людьми? Воспользуйтесь этим сполна!

Сказочный мюзикл «По щучьему веленью, по новогоднему хотенью» удивил яркими номерами, красочными костюмами и современными декорациями. Печка, например, со светодиодным огоньком.

Дети готовились не только получать подарки. Главе государства ребята преподнесли праздничные сувениры, сделанные своими руками.

А для Михаила сказочное действо на сцене наяву оказалось даже лучше, чем ожидание.

Михаил Костин:

Это была лучшая «Елка», из которых я был. Спектакль понравился. И необычно, я первый раз вживую увидел президента.

Больше всего порадовали ребят, конечно, подарки. «Подарок от всего сердца» – так называется красочный сборник сказок. И увесистый ларец со сладостями.

Валерия Забавская:

Клево, 2 кг конфет.

Очень было интересно, ярко. Нам понравилось.