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18 марта на сцене Белгосфилармонии выступили воспитанники Детской музыкальной школы искусств имени Глебова

19 марта 2014 13:43
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Новости Беларуси. Музыка без границ. На сцене Белгосфилармонии 18 марта выступал не совсем обычный коллектив. Это  юные воспитанники Детской музыкальной школы искусств имени Глебова. Большую сцену маленькие музыканты разделили с весьма опытными мастерами: в их исполнении звучат лучшие произведения народов мира: от классики до современных мотивов.

Впрочем, юный возраст участников отнюдь не преуменьшает их заслуг, ведь среди тех, кто выступает 18 марта - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Дети # Фотофакт

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