18 марта на сцене Белгосфилармонии выступили воспитанники Детской музыкальной школы искусств имени Глебова

Новости Беларуси. Музыка без границ. На сцене Белгосфилармонии 18 марта выступал не совсем обычный коллектив. Это юные воспитанники Детской музыкальной школы искусств имени Глебова. Большую сцену маленькие музыканты разделили с весьма опытными мастерами: в их исполнении звучат лучшие произведения народов мира: от классики до современных мотивов.

Впрочем, юный возраст участников отнюдь не преуменьшает их заслуг, ведь среди тех, кто выступает 18 марта - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.