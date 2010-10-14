Прямой эфир

Жуткая ночная авария в Казахстане: 11 смертей

14 октября 2010 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На трассе Алма-Ата — Екатеринбург столкнулись два автобуса и два КАМАЗа. После ДТП машины загорелись.

Погибли одиннадцать человек. Семеро госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Узбекистана.

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

Жуткая авария в Казахстане: 11 смертей

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
13 октября 2010 15:58

Украина скорбит по жертвам жуткой аварии под Днепропетровском

13 октября 2010 09:48

ГАИ: 100 камер видеонаблюдения в Минске не планируем использовать в ближайшие два-три месяца

13 октября 2010 07:15

Траур в Украине из-за гибели 40 человек в аварии