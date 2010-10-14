Жуткая ночная авария в Казахстане: 11 смертей

Траур в Украине из-за гибели 40 человек в аварии

В Украине сегодня объявлен день траура по погибшим в ДТП в Днепропетровской области. В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Погибли более 40 человек, среди них трое детей. Белорусов среди пострадавших нет.