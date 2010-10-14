Жуткая ночная авария в Казахстане: 11 смертей

Погибли одиннадцать человек. Семеро госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Узбекистана.
Трагедия унесла жизни 43 человек, в том числе троих детей. Девять пострадавших в реанимации. Травмы у всех крайне тяжелые.
Фрагменты интервью начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Корзюка из программы «Деловой завтрак» в прямом эфире «Радио-Минск» (92,4 FM).
В Украине сегодня объявлен день траура по погибшим в ДТП в Днепропетровской области. В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Погибли более 40 человек, среди них трое детей. Белорусов среди пострадавших нет.
23 сентября 2026 14:24
23 сентября 2026 14:22
23 сентября 2026 14:14
23 сентября 2026 13:43
23 сентября 2026 13:24
23 сентября 2026 13:14
23 сентября 2026 12:59