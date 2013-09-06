«Жигули» протаранили остановку под Речицей. Водитель погиб, беременная пьяная пассажирка в больнице

Новости Беларуси. Сотрудникам МЧС Гомельской области этой ночью пришлось спасать беременную женщину, пострадавшую в ДТП. Авария произошла под Речицей.

«Жигули» протаранили остановку, в результате водитель погиб, а 26-летняя пассажирка оказалась заблокирована в салоне. С тяжелыми травмами она доставлена в больницу. Правда, после осмотра пострадавшей выяснилось, что та находилась в состоянии острого алкогольного опьянения. Девушка на 16-ой неделе беременности.

На данный момент выясняется владелец автомобиля, так как документов на машину в салоне не оказалось.

Напомним, недавно на трассе Минск-Гомель 31-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали двое 28-летних пассажиров легкового авто. Водитель иномарки доставлен в больницу (смотрите видео).