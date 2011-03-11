Женевский автосалон 2011 года: более 170 мировых и европейских премьер

Прошло 125 лет с тех пор, как Готлиб Даймлер и Карл Бенц показали публике первый автомобиль.

Екатерина Климович, редактор программы «Автопанорама»:

Автомобильная индустрия на подъеме. Если Парижский автосалон лишь анонсировал выход из кризиса, то Женевский это подтвердил количеством премьер, концептов и… журналистов.

В Женеве показали невероятные концепты: это купе «Nissan Esflow», футуристичный «Vision» от баварских конструкторов, французские «Renault R-Space» и «Citroen Metropolis».





Прототипы, близкие к серийным воплощениям, «Opel Zafira Tourer», возвращение легенды «Т1» в виде концептуального «VW Bulli», малый «SUV Mazda Minagi», «Hyundai Veloster», «Mini Rocketman Concept».

В Женеве по традиции показывают свои свежие идеи кузовные мастера: концепты от Бертоне, ИталДизайн, Института европейского дизайна (IDE) обыгрывают перспективные направления на ближайшие десятилетия.

При невероятном количестве существующих классов и подклассов продолжаются поиски формы. Серийные премьеры удивляют: вот «Ferrari FF» – то ли хэтчбэк, то ли универсал, трехколесный «Morgan» уже пользуется невероятным успехом, продано 300 экземпляров по картинкам и 350 заказано с выставки.

Самые яркие премьеры весны 2011 – новое поколение «Mersedes С-class» и купе на базе С-class, новое поколение «Kia Rio» и «Picanto» – просто игрушки, «Hyundai I40» – новый шаг для корейского производителя в новом классе.

«Subaru Trezia» – кто бы мог подумать, что эксперт в сфере 4х4 выпустит под своей маркой минивэн на базе В-класса с дизельным мотором.

Обновления 2011: «VW Tiguan» приобрел новую решетку радиатора, посвежела «Peugeot 308», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

А «Skoda» вообще обновила логотип: центральная деталь теперь – крылатая стрела, которая стала больше по размеру и выполнена в новом зеленом цвете. Остальная часть логотипа, фон и окантовка, выполнены в виде плашки из хромированной стали.

Тренд последних лет – гибриды.

По сути, это компромисс между инженерами автопроизводителей, которые уже давно бы отказались от углеводородного топлива, и странами ОПЕК. За 10 лет в гибридах поднаторели японцы: премьеры 2011 – самый маленький «Lexus CT200h» в кузове хэтчбэк.

Что интересно: даже большое спортивное 4-дверное купе «Porsche Panamera» обзавелся двойным сердцем.

Электромобили – еще один обязательный тренд автосалонов последних лет. В Женеве увидели свет электрический «Ford Focus» нового поколения, электро «Smart» и даже электропрототип пляжного багги от Фрэнка Ридеркнехта – «Rinspeed Bamboo».

Наконец, настоящей сенсацией стал электрический «Rolls-Royce».

Отдельной строкой идут спортивные авто. «Bugatti» торгует игрушечными машинками и получает прибыль от бренда больше, чем от продажи настоящих авто, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Свежими премьерами порадовали «Bentley», «Koenigsegg», «Lotus», «Pagani», просто не протолкнуться было у нового суперкара «Lamborghini Aventador LP700-4».

Тюнинг и кастомизация – фишки женевского автосалона. Здесь можно встретить не только заряженных монстров от «Brabus», «Carlsson», «Irmsher» или «Techart».

Переплевывает количеством наворотов карбона и бриллиантов «Mansory».

Икуо Маеда, главный дизайнер «Mazda»:

Женевский автосалон всегда стоит для меня особняком, но мероприятие этого года вдвойне особенное. Все воспрянули духом после кризиса и привезли множество потрясающих новых автомобилей.

Томас Бюркле, руководитель европейского отделение «Hyundai»:

Я всегда рад бывать на Женевском автошоу. Это потрясающее место для показа новых машин. Нынешняя выставка запомнилась мне множеством удивительных концептов, демонстрирующих путь дальнейшего развития автопрома.

Бенни Ойен, ответственный за производственное планирование «Kia»:

Это главное событие в автомобильной Европе. Здесь мы не видим доминирования немецких брендов как во Франкфурте или французских в Париже – мероприятие проходит на нейтральной территории, ведь у Швейцарии нет собственного автопрома.

Стефан Ламм, главный дизайнер европейского отделения «Ford»:

Это очень интересное мероприятие, которое наряду с Детройтом в этом году преподнесло множество приятных сюрпризов в виде новых интересных автомобилей.

Марк Адамс, вице-президент по дизайну «GM Europe»:

Прежде всего, автошоу в Женеве – шоу концептов. В этом году их представлено особенно много, что свидетельствует об одном – конструкторская мысль движется вперед.

Майкл Мауэр, главный дизайнер «Porsche»:

Традиционно выставка в Женеве славится своими концептами. И, что приятно, в этом году по сравнению с салонами двух прошлых лет разработчики выставили больше ярких и интересных идей.