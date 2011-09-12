Желая скрыться с места аварии, виновник ДТП спровоцировал столкновение еще четырех автомобилей

«Тойота» сильно превысила скорость и задела ехавшую рядом иномарку. Горе-водитель попытался скрыться.
Продолжая давить на газ, лихач пересек две сплошные, его авто выехало на встречную полосу и в лобовую столкнулось с «Рено». Удар был такой силы, что французскую иномарку выбросило на стоявшую у обочины машину.
Автомобиль нарушителя зацепил ехавшее впереди такси, перевернулся в воздухе и вновь встал на колеса. Девушку, водителя «Рено», из покореженной машины пришлось доставать спасателям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Очевидец:
Скорость была в районе 100 км/ч.
Сергей Доронов, инспектор ОГАИ РУВД Партизанского района:
В ДТП пострадали два человека. Девушка-водитель «Рено Меган» с многочисленными травмами доставлена в БСМП, виновник аварии, водитель автомобиля «Тойота», позже был госпитализирован.