Желая скрыться с места аварии, виновник ДТП спровоцировал столкновение еще четырех автомобилей

Пять автомобилей пострадали в ДТП на улице Уральской.

«Тойота» сильно превысила скорость и задела ехавшую рядом иномарку. Горе-водитель попытался скрыться.

Продолжая давить на газ, лихач пересек две сплошные, его авто выехало на встречную полосу и в лобовую столкнулось с «Рено». Удар был такой силы, что французскую иномарку выбросило на стоявшую у обочины машину.

Автомобиль нарушителя зацепил ехавшее впереди такси, перевернулся в воздухе и вновь встал на колеса. Девушку, водителя «Рено», из покореженной машины пришлось доставать спасателям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Очевидец:

Скорость была в районе 100 км/ч.

Сергей Доронов, инспектор ОГАИ РУВД Партизанского района:

В ДТП пострадали два человека. Девушка-водитель «Рено Меган» с многочисленными травмами доставлена в БСМП, виновник аварии, водитель автомобиля «Тойота», позже был госпитализирован.