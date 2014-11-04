Зельвенский район: водитель грузовика засмотрелся на навигатор и врезался в фуру

Новости Беларуси. Авария произошла возле деревни Сынковичи вчера утром.



Водитель автопоезда «Вольво» вез газовые плиты и осуществлял левый поворот на паркинг вблизи деревни Сынковичи. Следом двигался фургон «Ивеко» с комплектующими для компьютеров.



ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Молодой водитель отвлекся на навигатор и не смог избежать столкновения. Его доставили в больницу и для прохождения дальнейшего лечения увезли в Минск.

Три разбитых автомобиля из-за невнимательности. Нетипичная авария произошла утром 3 ноября в Минске на проспекте Дзержинского.

Девушка-водитель не заметила сломавшуюся легковушку в третьей полосе и врезалась в стоящую машину на полном ходу, после чего автомобиль отбросило в сторону, где он уже столкнулся с автобусом.

К счастью, никто не пострадал. Правда, из-за аварии образовалась значительная пробка (смотрите видео).