Заторы на пропускных пунктах через границу Беларуси с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. В пробках стоят сотни машин

Новости Беларуси. Очередь из легковых автомобилей образовалась на границе с Украиной. Наибольшая была утром в пункте пропуска «Новая Гута» - свыше 200 машин на выезд из Беларуси. В Госпогранкомитете это объясняют в первую очередь выходными. К тому же, россияне, отправляясь на отдых, выбирают ближайшие к ним пункты пропуска. Количество авто не критичное. Но тем, кто не хочет долго ждать, пограничники рекомендуют выбирать «Веселовку» и «Новую Рудню». Большегрузы также стоят в очереди.

На выезд в Латвию и на белорусско-литовской границе сотни машин. В пунктах пропуска «Котловка» скопилось 320 грузовых и 20 легковых автомобилей, «Каменный Лог» - 500 и 90, «Бенякони» - 300 и 70, «Привалка» - 125 грузовых машин. При этом пропускная способность на границе с Литвой - около тысячи авто в сутки.

Также существуют проблемы и на границе Беларуси с Латвией и Польшей. В пункте пропуска «Урбаны» очередь грузовых автомобилей на выезд в Латвию составляет 500 машин. На польской границе в пункте пропуска «Брузги» очереди на въезд в Беларусь ожидают 50 грузовиков, в «Берестовице» и «Козловичах» - по 150 фур.

В Госпогран-комитете рекомендуют водителям выбирать маршруты движения с учетом оперативных данных. Информация об очередях в пунктах пропуска через государственную границу обновляется каждые 2 часа.

Справка ctv.by:

При выборе маршрута движения не стоит забывать, что пропускной пункт «Александровка» (в настоящее время там ждут очереди на выезд из Беларуси около 80 автомашин) и «Глушкевичи» (очередей нет) являются межгосударственными пунктами пропуска, и воспользоваться ими могут только граждане Беларуси и Украины.