Затор на МКАД. Десяток машин угодили в ямы от просевшего из-за погоды грунта

Новости Беларуси. «Прохудившаяся» МКАД. С десяток автомобилей попали в ловушку из-за перепада температур - тем самым перекрыли движение сотне машин. Как сообщили корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ, которые оперативно выехали на место, на кольцевой просел грунт. В результате, на дорожном покрытии образовались полуметровые ямы, глубиной около 30 сантиметров.

В настоящее время на месте работают инспекторы ГАИ, а также дорожные службы. Водителей просят учитывать данную информацию и по возможности объезжать этот участок.

Пострадавший:

Двигались по центральной полосе МКАДа. Угодили в яму, 2 колеса разбили. Начало носить по дороге. Свернули на обочину.

Пострадавший:

Нашел наконец-то колпак свой! Нашел под мостом, наконец-то. Остановился после удара. Понял, что колесо побито. А потом смотрю, как раз целая колея стоит машин.

Валентин Стрекало, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РОВД Минска:

Из-за перепада температур, так как пару дней были большие морозы, а сейчас уже у нас 0 - +1°Ϲ. Дорожное покрытие получило деформацию в виде ям.

В связи с густыми туманами ГАИ призывает водителей быть предельно осторожными. Резкое снижение видимости вкупе с обледеневшей проезжей частью создает серьезные трудности на дорогах. В таких условиях особое внимание при проезде пешеходных переходов: людей в тумане практически не видно, особенно если они одеты в темную одежду. Также важно помнить, что туман скрадывает расстояние.

В целом ГАИ просит водителей по возможности не рисковать и временно отказаться от использования личного транспорта.