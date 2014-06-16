За выходные на дорогах Минщины произошло 6 ДТП: есть погибшие

Новости Беларуси. Трагическими выдались выходные на дорогах Минской области. 6 ДТП и двое погибших. По-прежнему под колеса авто попадают пешеходы и велосипедисты.

Поздно вечером в Пуховичском районе 25-летний водитель легковушки, наехал на пешехода, который по неизвестной причине лежал на проезжей части и не указал себя светоотражающими элементами. Местный житель погиб на месте аварии. Эксперты выясняют, в трезвом ли состоянии находился мужчина.

В деревне Раубичи Минского района, 52-ух летний мужчина на автомобиле сбил малолетнего велосипедиста, который выехал на дорогу со двора. 11-летний мальчик — сейчас в больнице, а мужчина пытался убежать с места ДТП.

Госавтоинспекция Минской области призывает и водителей, и пешеходов быть особенно бдительными, а родителям не оставлять своих детей без присмотра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.