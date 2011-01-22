За сутки в Беларуси выпала почти пятая часть месячной нормы осадков. Только в Минской области зафиксировано 165 аварий

Анатолий Жамоздик, начальник центральной диспетчерской службы ГУ «Горремавтодор»:
Уборку улиц затрудняет припаркованный транспорт у проезжей части дороги.
Транспорт, припаркованный с нарушениями, эвакуируется на штрафстоянки.
Метели прибавили работы и дорожным инспекторам. Они перешли на усиленный режим несения службы и круглосуточный контроль за проезжей частью. На дорогах будут выставлены дополнительные наряды ДПС. Ведь только за нынешние сутки число аварий увеличилось в разы. 165 ДТП зафиксировали инспекторы только в Минской области.
Александр Ковшер, заместитель начальника отдела ГАИ Центрального района г. Минска:
Водители не принимают во внимание то, что была оттепель, немножко подтаяло, при понижении температуры образовался лед, который покрылся снегом. Это ухудшило сцепку колес автомобиля с проезжей частью дороги.
В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, снегопады лишь усилятся. Обстановку на дорогах может осложнить утренний туман. Уже к началу следующей недели похолодает до минус 20, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».