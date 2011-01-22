За сутки в Беларуси выпала почти пятая часть месячной нормы осадков. Только в Минской области зафиксировано 165 аварий

Снегопады вновь добавили работы дорожным и коммунальным службам Беларуси. За сутки выпала почти пятая часть месячной нормы осадков. Только на дороги столицы сегодня вышли почти полтысячи снегоуборочных машин. На специальные полигоны вывезли 16 тысяч кубометров снега. Правда, убирать улицы мешает припаркованный вдоль проезжей части транспорт.

Анатолий Жамоздик, начальник центральной диспетчерской службы ГУ «Горремавтодор»:

Уборку улиц затрудняет припаркованный транспорт у проезжей части дороги.

Транспорт, припаркованный с нарушениями, эвакуируется на штрафстоянки.

Метели прибавили работы и дорожным инспекторам. Они перешли на усиленный режим несения службы и круглосуточный контроль за проезжей частью. На дорогах будут выставлены дополнительные наряды ДПС. Ведь только за нынешние сутки число аварий увеличилось в разы. 165 ДТП зафиксировали инспекторы только в Минской области.

Александр Ковшер, заместитель начальника отдела ГАИ Центрального района г. Минска:

Водители не принимают во внимание то, что была оттепель, немножко подтаяло, при понижении температуры образовался лед, который покрылся снегом. Это ухудшило сцепку колес автомобиля с проезжей частью дороги.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, снегопады лишь усилятся. Обстановку на дорогах может осложнить утренний туман. Уже к началу следующей недели похолодает до минус 20, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».