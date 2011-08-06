За пятилетку Беларусь планирует увеличить доходы от транзита до $2,5 млрд

Прежде всего, за счет создания привлекательных дорожных условий. Автотрассы из Минска в областные центры доведут до международного уровня. Сейчас работы идут в направлении Минск – Могилев.

Беларусь находится на пересечении транспортных магистралей между Европой и Азией. Ежегодно по дорогам страны перемещается около 170 млн т транзитных грузов. Самые популярные способы перевозки – железные дороги и автотрассы. Последние в Беларуси собираются сделать более привлекательными для международных перевозчиков.

По германском автобанам среднесуточная интенсивность движения – 40 тысяч машин, на отечественных автострадах – где-то вчетверо меньше. Отсюда и разница в сборах. Однако все равно прогресс на лицо. За прошедшую пятилетку доходы от автотранзита выросли вдвое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лытин, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Транзитные перевозки у нас постоянно растут. Ежегодно идет рост сбора платы за пользование дорогой, который в прошлом году составил 160 млрд рублей. А в первой половине текущего года сбор составил 110 млрд рублей.

Есть стратегия развития транзитного потенциала Беларуси на пятилетку. Суть ее и в создании более привлекательных дорожных условий. Речь идет о многополосных скоростных автострадах, соединяющих Минск со всеми областными центрами. Плюс, конечно же, уровень придорожного сервиса, тарифов по перевозке, транспортная логистика. Для этого будут стараться привлекать инвестиции и кредиты. Уже есть договоренность с Всемирным банком и рядом китайских.

Сейчас полным ходом по новым стандартам идет реконструкция трассы Минск – Могилев. Через два года она целиком будет напоминать высокоскоростной многополосный автобан.

Четырехполосную дорогу уведут от населенных пунктов, чтобы перевозчики не вынуждены были снижать скорость. Где необходимо установят шумозащиту, двухъярусные ограждения, разделяющие встречные транспортные потоки.

Светлана Куцая, начальник управления дорожного и научно-технического развития департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

При реконструкции автомобильной дороги будет построено более 20 искусственных сооружений. Это мосты и путепроводы.

На 20-летнюю перспективу интенсивность движения. с учетом ежегодного роста, планируется до 21 тысячи автомобилей в сутки.

Не так давно президент подписал указ о строительстве двухполосной автострады, которая свяжет Гомель и Минск. Осуществлять проект будут «итальянцы» за кредиты Европейского банка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Создание Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном должно стать еще одним стимулом для развития транзитного потенциала Беларуси. Если ранее товар из Европы завозился в три страны отдельными схемами, то в Таможенном союзе это логичнее будет делать на входе в Единое экономическое пространство, то есть через Беларусь.

По имеющимся планам, к 2015 году рост доходов от перевозок должен вырасти на 60%.