За парковку на газоне в Беларуси – штраф до 1 750 000 рублей

Если двор заставлен машинами так, что даже некоторые стоят на газоне, следует обратиться в ГАИ.

Однако если вы просто позвоните инспектору, то нарушитель может успеть уехать, и ГАИ не зафиксирует нарушение. Поэтому лучше всего сфотографировать машину, чтобы и номер был виден, сообщает CTV.BY со ссылкой на газету «Звязда ».

Валерий Найденко, начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска:

Согласно части первой ст. 18:22 Кодекса об административных правонарушениях («нарушение правил остановки и стоянки») такого водителя будет ожидать предупреждение или штраф до одной базовой величины (35 тыс.). А согласно ст. 15:22 того же кодекса («незаконное уничтожение деревьев, кустарников и другой растительности»), его ждет штраф от 10 до 50 базовых величин.

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