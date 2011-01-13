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За минувший день в Беларуси произошло 312 ДТП, семь человек погибли

13 января 2011 12:21
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Шестеро из них — пешеходы.

Защищаясь от дождя и ветра капюшонами и зонтами, они не видят приближающегося транспорта. В то же время осадки ограничивают видимость сидящего за рулем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей, старший инспектор управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:
В таких погодных условиях водители должны помнить, что тормозной путь увеличивается в разы, а при повороте авто может повести себя как-то неестественно. Соответственно, нужно соблюдать необходимые скорость и дистанцию. Пешеходы же, чтобы позаботиться о себе, должны обозначить себя в темное время суток

# Аварии # авто

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