За минувший день в Беларуси произошло 312 ДТП, семь человек погибли

Шестеро из них — пешеходы.

Защищаясь от дождя и ветра капюшонами и зонтами, они не видят приближающегося транспорта. В то же время осадки ограничивают видимость сидящего за рулем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей, старший инспектор управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:

В таких погодных условиях водители должны помнить, что тормозной путь увеличивается в разы, а при повороте авто может повести себя как-то неестественно. Соответственно, нужно соблюдать необходимые скорость и дистанцию. Пешеходы же, чтобы позаботиться о себе, должны обозначить себя в темное время суток