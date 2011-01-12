За какие правонарушения, совершенные повторно, белорусам придется заплатить больше?

В Беларуси увеличены размеры штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения. С 12 января вступили в силу изменения в Кодекс об административных право-нарушениях.

Знак «Остановка запрещена». Но водителей это не пугает. Такого движения, как здесь, не бывает даже на проспекте в часы пик.

Леониду повезло. Когда к нему подошел сотрудник ГАИ, он был в машине. Иначе пришлось бы искать ее на штрафстоянке. За неправильную парковку.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД администрации Центрального района г. Минска:

Если данное нарушение будет совершено вами повторно в течение года, то штраф составит до 10 базовых величин.

У крупных магазинов, развлекательных центров, административных зданий машины нередко встают в несколько рядов. Решать проблему будут увеличением штрафов.

12 января вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, незаконная парковка теперь обойдется нарушителю вдвое дороже – 70 тысяч рублей. Хозяин грузовика заплатит 350 тысяч.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД администрации Центрального района г. Минска:

Как быГоставтоинспекция не проводила профилактические меры, направленные на то, чтобы не нарушали, это действует не так эффективно, как наказание рублем.

На дорогах каждый год гибнет около двух тысяч белорусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причина большинства аварий – именно нарушения правил. Простое игнорирование ремней безопасности может привести к трагедии. Теперь такое нарушение выльется в немаленький штраф – до 175 тысяч вместо прежних 35.

Александр Лапотко, старший инпектор ДПС ОГАИ Центрального района РУВД г. Минска:

Кулон есть, где вбиваются данные водителя. Мы узнаем, когда он нарушал.

Новые санкции распространяются и на водителей, которые любят поговорить по телефону за рулем без наушника. Почти 300 тысяч белорусских рублей – такая сумма штрафа.

Повторное нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дорожных знаков также влетит в копеечку.

Значительно опустеет кошелек и тех водителей, в автомобилях которых в темное время суток не работают фары, задние габаритные огни и стеклоочистители.

В Гоставтоинспекции уверены, что новые штрафы помогут навести порядок на дороге. И меры хоть жесткие, но необходимые, ведь речь идет о человеческих жизнях. Тот случай, когда и вправду все средства хороши.