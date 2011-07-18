За езду в нетрезвом виде генпрокуратура Беларуси предлагает конфисковывать автомобиль

Внести предложения по ужесточению ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Такое поручение дал Александр Лукашенко генеральному прокурору Григорию Василевичу во время его доклада об итогах работы за полугодие.

Число нетрезвых водителей за шесть месяцев по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В совершенных ими ДТП есть и погибшие.

Задача прокуратуры — разработать более эффективные меры наказания за нетрезвую езду для усиления безопасности на дорогах. Одно из предложений — наказывать не штрафом и при повторном задержании тюремным сроком, а конфискацией автомобиля. Есть и другие, более жесткие, варианты. Прокуратура намерена изучить общественное мнение на своем официальном сайте.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Как вы знаете, предварительно эти лица привлекаются к административной ответственности, выписываются немалые штрафы. Но, к сожалению, и эти достаточно жесткие меры не всегда дают позитивный результат. Наши граждане знают о случаях, когда совершаются ДТП в нетрезвом виде и гибнут люди. Всем хочется быть уверенным, что на дороге рядом был водитель, который трезво осмысливает ситуацию. Правоохранительные органы и прокуратура должны внести предложения по ужесточению такой ответственности.