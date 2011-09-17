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За 40 минут на одной и той же трассе в Минской области произошли два ДТП с летальным исходом

17 сентября 2011 09:40
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Авария произошли 16 сентября в 22.21 и 23.00 в Воложинском районе на автодороге Минск-Гродно.

На 60-м км автотрассы столкнулись два «Ситроена». 23 летний водитель за рулем автомобиля «Ситроен Ксантия» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ситроен Ксара». В результате на месте погибли пассажиры, которые находились в салоне автомобиля, совершавшего обгон (23-летний молодой человек, 32-летний мужчина и 24-летняя девушка). Еще один пассажир, девушка 19 лет, доставлена в больницу с травмами. Сам водитель доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Водитель и пассажир «Ситроен Ксара» также госпитализированы с многочисленными травмами.

Позже, в 23.00, на этой же автодороге под колеса автомобиля «Мерседес Бенц» попал местный житель 1933 года рождения, который вышел на проезжую часть, не обозначив себя светоотражающими элементами. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении.

По факту аварий возбуждены уголовные дела, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто

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