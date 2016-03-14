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«Южная магистраль» в Октябрьском районе прирастет на 2,5 км

14 марта 2016 21:35
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Новости Беларуси. «Южная магистраль» в Октябрьском районе прирастет на 2,5 километра. В Минске разработали проект строительства дорожной артерии, которая пройдет вдоль железнодорожных путей. Эта магистраль соединит между собой Аэродромную и Асаналиева. Для реализации проекта планируется снести часть производственных и жилых зданий. В том числе и частный сектор, из которого восемь участков попадают в зону строительства.

Уже началась реализация имущественных прав жителей этих домов. Осуществить задуманное в городе планируют до 2020 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Веренько, начальник дорожного отдела КПИУП «Минскинжпроект»:
На пересечении с улицей Аэродромной предусмотрена транспортная развязка. Неполный клеверный лист с устройством на развязке двух светофорных перекрестков. Какой габарит этой магистрали? Это шесть полос движения. «Южная магистраль» является дублером улицы Кижеватова. У нас улица Кижеватова достаточно нагруженная.  

В планах и продление улицы Жуковского от Аэродромной до лейтенанта Кижеватова. Согласно проекту, этот участок дороги станет восьмиполосным и обзаведется собственной транспортной развязкой, которая будет выполнена в форме клеверного листа. В перспективе улица Аэродромная поднимется на целых пять метров, а вот Жуковского опустится на два.

# Автодороги Беларуси # авто # Елена Веренько

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