Воскрешение спорткаров ретро-стиля

Миниатюрные и легковесные дорожные спорткары: Artega GT, Hispano Suiza, Bufori.

Artega GT- новый спорткар из немецкой Вестфалии. Кузов немногим более тонны, среднемоторная компоновка с 300-сильным V 6, меньше 5 секунд разгона до сотни. По дизайну купе видно, что над его кузовом “колдовали” профессионалы из высшей лиги.

Полгода назад у небольшой группы автомобильных энтузиастов из Барселоны родилась идея возродить легендарную “икону” прошлого - Hispano Suiza . До войны авто испано-швейцарского конструктора слыли ничуть не менее престижными, чем, Bugatti или Rolls - Royce .

Результат воскрешения - это спорткупе с 750-сильным двигателем V 10, созданное по тем же канонам, что и исторические предшественники. Каждый экземпляр Hispano Suiza будет собираться строго по индивидуальным заказам, а цена купе может запросто превысить отметку в миллион евро!

Еще одни творения, достойные гаража каждого знающего себе цену миллионера – экзотические автомобили конструктора из Малайзии Bufori . Философия Bufori – это сочетание классического стиля с искусной ручной работой. На сборку одного экземпляра купе La Joya , что в переводе с испанского означает “бриллиант”, уходит 3500 человеко-часов!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY