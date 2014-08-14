Волковыск: байкер насмерть сбил 72-летнюю женщину

Новости Беларуси. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Мотоциклист двигался с явным превышением скорости.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Байкера с травмами госпитализировали.

Как уточнили в ГАИ, мотоциклист был трезв. Возбуждено уголовное дело.

Авария на дорогах Беларуси с участием мотоциклиста – не первая за это лето.

Напомним, в июне водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста.

Как выяснилось, 32-летний мужчина решил объехать припаркованный автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с двухколесным транспортным средством. Это произошло в Вилейке. Смотрите видео.