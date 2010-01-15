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Водитель вытолкнул впередистоящую иномарку под спецмашину

15 января 2010 16:48
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На улице Захарова водитель иномарки не заметил впереди стоящую машину и врезался в нее, когда та парковалась у станции скорой помощи…

От удара автомобиль выбросило на встречную полосу. И он получил второй удар от спецмашины. Сотрудники Беллифта спешили в этот момент на помощь застрявшим в лифте жителям многоэтажки.

Обошлось без жертв, но на дороге образовалась пробка. Не дождавшись помощи, пленники лифта вызволяли себя самостоятельно. А водители еще долго обсуждали, кто же все-таки виноват в ДТП.

# Аварии

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