Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске

Новости Беларуси. 10 ноября днем водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки, две из которых – служебные.

ДТП произошло на улице Кальварийской прямо возле здания РУВД Фрунзенского района. Так что на задержание молодого человека ушли считанные минуты.

Состояние водителя и его пассажира, которые, к слову, вели себя неадекватно и оказывали сопротивление, выявит медэкспертиза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Сташевский, милиционер-водитель группы задержания Фрунзенского отдела департамента охраны:

Услышали с напарником громкий звук работы двигателя, обернулись, автомобиль ударился в припаркованные служебные средства Фрунзенского РУВД. Сразу с напарником приняли действия к немедленному задержанию данного гражданина.