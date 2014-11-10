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Водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки у стен РУВД Фрунзенского района в Минске

10 ноября 2014 17:28
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Новости Беларуси. 10 ноября днем водитель в невменяемом состоянии протаранил 4 легковушки, две из которых – служебные.

ДТП произошло на улице Кальварийской прямо возле здания РУВД Фрунзенского района. Так что на задержание молодого человека ушли считанные минуты.

Состояние водителя и его пассажира, которые, к слову, вели себя неадекватно и оказывали сопротивление, выявит медэкспертиза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Сташевский, милиционер-водитель группы задержания Фрунзенского отдела департамента охраны:
Услышали с напарником громкий звук работы двигателя, обернулись, автомобиль ударился в припаркованные служебные средства Фрунзенского РУВД. Сразу с напарником приняли действия к немедленному задержанию данного гражданина.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Алексей Сташевский

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