Водитель, сбивший школьника в Минске, признал себя виновным с моральной точки зрения, но ни один из пунктов обвинения не признает

Новости Беларуси. Водитель признал себя виновным с моральной точки зрения, но ни один из пунктов обвинения не признает. 11 февраля в Минске началось рассмотрение дела о гибели 3-классника под колесами автомобиля возле одной из столичных школ.

Трагедия произошла 13 ноября 2012 года около семи вечера. 37-летний водитель сбил ребенка, который скончался в машине скорой помощи. В тот вечер у здания школы в нарушение правил дорожного движения было припарковано около двух десятков автомобилей – в классе проходило родительское собрание. Считается, что именно стоящие авто помешали водителю увидеть бегущего ребенка, а мальчику вовремя заметить опасность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

11 февраля в зале суда допрашивали свидетелей и обвиняемого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прессу попросили удалиться из зала.

Обвиняемый на допросе признал свою вину только с моральной точки зрения машина, на которой он совершил ДТП, принадлежала не ему, а частному предприятию. В тот роковой вечер он завозил своего пятилетнего сына на секцию каратэ, которая находилась в этой же школе. По уверению обвиняемого, ребенка он не видел. Во дворе школы, кроме фонаря на крыльце, не было освещения. Иначе бы среагировал. Опыт вождения, как выяснилось, у главного фигуранта дела – 15 лет.

Александра Ванкович, родственница погибшего ребенка:

Обвиняемый вел себя на суде очень холодно, на какие-то ответы потерпевших даже ухмылялся и не признал своей вины.

Игорь Попковский, адвокат обвиняемой стороны:

Сам он воспринял это несчастье очень глубоко и сам очень переживал по этому поводу. Выплатит немалую сумму денег.

Я думаю, что наше правосудие будет в этом случае на высоте. Есть шанс, что оправдают. Есть.

По словам адвоката, обвиняемый несколько лет оказывал благотворительную помощь детским домам. На их счет он перечислил около 100 миллионов рублей. После трагедии встречался он и с матерью девятилетнего мальчика. Впрочем, родственникам погибшего от этого не легче.

Алла Ванкович, бабушка погибшего Влада:

Передо мной он не извинялся, лично передо мной. Но вы знаете, я была в таком тяжелом шоковом состоянии, того дня я вам воспроизвести не могу.

Ксения Кобаса, адвокат потерпевшей стороны:

Если говорить об исходе дела, я бы сказала, что это преждевременно. Еще нужно допросить некоторых свидетелей, которые не явились. Возможно, появятся какие-то ходатайства о вызове специалистов, о вызове дополнительных свидетелей.