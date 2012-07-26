Водитель Нивы погиб под Гродно, двое детей и отец в больнице

Новости Беларуси. Пять человек пострадали накануне в ДТП в окрестностях Гродно. Один человек погиб и четыре, в том числе двое малолетних детей, травмированы. По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель «Нивы». Он внезапно выскочил на полосу встречного движения, по которой двигался микроавтобус. Семья в нем ехала на отдых.

Произошло лобовое столкновение. Чтобы извлечь из салона водителя «Нивы», спасателям понадобилось более получаса. Он пострадал в наибольшей степени и по дороге в больницу скончался. Стрелка на спидометре внедорожника застыла на отметке «122 километра в час», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркая погода в Беларуси сохранится. В большинстве регионов сегодня плюс 30. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными в пути, и по возможности отказаться от дальних поездок. У многих появляются головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП.