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Водитель и пять пассажиров троллейбуса госпитализированы после ДТП в Минске

06 августа 2015 14:09
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Новости Беларуси. Водитель и пять пассажиров троллейбуса госпитализированы после ДТП в Минске. Троллейбус выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Причины аварии пока устанавливаются. По словам самой женщины-водителя, ей стало плохо и она на некоторое время потеряла сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Николай Ракитин, начальник отдела управления Следственного комитета по городу Минску:
Следствием рассматривается несколько версий данного происшествия. В том числе техническая неисправность. По материалам проверки назначена автотехническая экспертиза с целью установления технического состояния троллейбуса.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Николай Ракитин

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