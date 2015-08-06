Новости Беларуси. Водитель и пять пассажиров троллейбуса госпитализированы после ДТП в Минске. Троллейбус выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Причины аварии пока устанавливаются. По словам самой женщины-водителя, ей стало плохо и она на некоторое время потеряла сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ракитин, начальник отдела управления Следственного комитета по городу Минску:

Следствием рассматривается несколько версий данного происшествия. В том числе техническая неисправность. По материалам проверки назначена автотехническая экспертиза с целью установления технического состояния троллейбуса.