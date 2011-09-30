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Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»

30 сентября 2011 06:43
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Прокатиться за рулем нового внедорожника, собранного в Чикаго, можно будет в парке «LEGOLAND» во Флориде, который должен открыться 15 октября. Сотрудники парка и компании «Ford» говорят, что этот аттракцион позволит детям почувствовать ответственность вождения настоящего автомобиля. После поездки детям будут выдавать специальное удостоверение Школы вождения «Ford».

Джип «LEGOLAND Florida Explorer» в натуральную величину был изготовлен из 380 000 деталей «LEGO» за 2500 часов. Внедорожник был буквально сконструирован заново командой из 22 инженеров.

«Florida Explorer» весит 1200 кг и построен из конструктора «LEGO» вокруг алюминиевого каркаса весом в 350 кг.

Дети смогут прокатиться в парке «LEGOLAND» по специально построенному городку, где будут свои улицы и жители. Максимальная скорость езды будет ограничена 5 км/ч, сообщает ctv.by.

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-1

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-3

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-5

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-7

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-9

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-11

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-13

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-15

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-17

Внедорожник из 380 000 деталей конструктора «Lego»-19

# авто # Фотофакт

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