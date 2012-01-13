Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства

Автомобиль поворачивал на стоянку возле городского Дворца детей и молодежи и вопреки правилам не пропустил трамвай.



В результате дорожно-траснпортного происшествия никто не пострадал. Однако на полчаса движение городского рельсового транспорта на Старовиленском тракте остановилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Алексей Олехнович, инспектор ДПС Центрального РУВД Минска:

Автомобиль выбросило на тротуар, в результате чего он совершил наезд на дорожный знак. Пострадавших в ДТП нет. Дальнейшее разбирательство будем проводить по месту рассмотрения данного материала.