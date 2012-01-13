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Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства

13 января 2012 13:29
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Автомобиль поворачивал на стоянку возле городского Дворца детей и молодежи и вопреки правилам не пропустил трамвай.

В результате дорожно-траснпортного происшествия никто не пострадал. Однако на полчаса движение городского рельсового транспорта на Старовиленском тракте остановилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Олехнович, инспектор ДПС Центрального РУВД Минска:
Автомобиль выбросило на тротуар, в результате чего он совершил наезд на дорожный знак. Пострадавших в ДТП нет. Дальнейшее разбирательство будем проводить по месту рассмотрения данного материала.

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-1

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-3

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-5

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-7

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-9

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-11

Внедорожник и трамвай не поделили дорогу в Минске. Пострадали только транспортные средства-13

# Аварии # авто # Фотофакт

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