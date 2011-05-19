Велосипед – экономичный, удобный и актуальный способ передвижения летом

Весна в самом разгаре, цены на топливо – тоже. Взгляд так и косится в сторону более экономичного и экологически чистого вида транспорта – велосипеда. Вариантов этой двухколесной машины существует масса, поэтому мы охватили сразу три класса.

Первый – дорожный. Собственно, уже название класса красноречиво указывает на область его применения. Дороги, дорожки, тропинки. Что угодно, но желательно с твердым покрытием.

Резина на этом велосипеде дорожная, относительно узкая. Это уменьшает сопротивление качению, но хуже амортизирует удары от неровностей. Хотя в этом деле помогают регулируемые передние амортизаторы.

Посадка на велосипеде стандартная для такого класса, с небольшим наклоном к рулю.

Длина колесной базы оптимальная.

Понравились удобные ручки на руле под естественный хват и курки переключения передач. Выбирать передачи можно легкими движениями большого и указательного пальца, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Хороши и дисковые тормоза. Мягкие, информативные и цепкие.

Если только дороги с покрытием не устраивают, то можно присмотреться к гибриду.

Его гибридность сводится к тому, что при наличии мощной рамы на него установлены узкие шоссейные колесики.

В таком варианте на нем лучше всего передвигаться по обычным дорогам. Но в случае необходимости можно поставить более широкие колеса и отправиться колесить лесные тропинки.

Комфорт создают амортизаторы передней вилки и амортизационный подседельный штырь.

Посадку на таком велосипеде можно назвать классической, чем-то похожей на чопперную. Прямая спина, высокий руль.

Но при высоком росте колесная база кажется маловатой. Ноги оказываются как-то уж слишком близко рулю, что немного затрудняет маневрирование. Но, в целом, очень удобный велосипед.

Особенно понравилось широкое сиденье. В таком можно провести не один час и чувствовать себя комфортно. Система переключения передач не так удачна, как в дорожнике, и выполнена в виде вращающихся колец на руле. Неудобств это не вызывает, но курками пользоваться все же удобнее.





Последний на очереди – горный велосипед.

Его предназначение – пусть не совсем экстремальная, но все же езда по пересеченной местности, ямы, ухабы и даже прыжки. В его основе – прочная рама и колеса с широкими и высокими покрышками, которые отлично амортизируют удары от неровного покрытия.

Передачи, как и в дорожном велосипеде, переключаются удобными курками-клавишами, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Можно позволить себе небольшие трамплины. В умелых и не очень руках такой велосипед станет отличной игрушкой.

Если бы еще ко всем этим велосипедам да специальные дорожки в городе – можно было во многих случаях отказаться от автомобиля. Впрочем, даже просто прогулочная езда по вечерам – отличный способ времяпрепровождения.