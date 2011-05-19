Велосипед – экономичный, удобный и актуальный способ передвижения летом

Первый – дорожный. Собственно, уже название класса красноречиво указывает на область его применения. Дороги, дорожки, тропинки. Что угодно, но желательно с твердым покрытием.
Резина на этом велосипеде дорожная, относительно узкая. Это уменьшает сопротивление качению, но хуже амортизирует удары от неровностей. Хотя в этом деле помогают регулируемые передние амортизаторы.
Посадка на велосипеде стандартная для такого класса, с небольшим наклоном к рулю.
Длина колесной базы оптимальная.
Понравились удобные ручки на руле под естественный хват и курки переключения передач. Выбирать передачи можно легкими движениями большого и указательного пальца, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Хороши и дисковые тормоза. Мягкие, информативные и цепкие.
Если только дороги с покрытием не устраивают, то можно присмотреться к гибриду.
Его гибридность сводится к тому, что при наличии мощной рамы на него установлены узкие шоссейные колесики.
В таком варианте на нем лучше всего передвигаться по обычным дорогам. Но в случае необходимости можно поставить более широкие колеса и отправиться колесить лесные тропинки.
Комфорт создают амортизаторы передней вилки и амортизационный подседельный штырь.
Посадку на таком велосипеде можно назвать классической, чем-то похожей на чопперную. Прямая спина, высокий руль.
Но при высоком росте колесная база кажется маловатой. Ноги оказываются как-то уж слишком близко рулю, что немного затрудняет маневрирование. Но, в целом, очень удобный велосипед.
Особенно понравилось широкое сиденье. В таком можно провести не один час и чувствовать себя комфортно. Система переключения передач не так удачна, как в дорожнике, и выполнена в виде вращающихся колец на руле. Неудобств это не вызывает, но курками пользоваться все же удобнее.
Последний на очереди – горный велосипед.
Его предназначение – пусть не совсем экстремальная, но все же езда по пересеченной местности, ямы, ухабы и даже прыжки. В его основе – прочная рама и колеса с широкими и высокими покрышками, которые отлично амортизируют удары от неровного покрытия.
Передачи, как и в дорожном велосипеде, переключаются удобными курками-клавишами, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Можно позволить себе небольшие трамплины. В умелых и не очень руках такой велосипед станет отличной игрушкой.
Если бы еще ко всем этим велосипедам да специальные дорожки в городе – можно было во многих случаях отказаться от автомобиля. Впрочем, даже просто прогулочная езда по вечерам – отличный способ времяпрепровождения.