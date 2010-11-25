Ведущие автопроизводители представили машины будущего: концепт-кары с электродвигателями

Концепт-кары – это своего рода барометр моды, ведь по ним можно составить представление о том, какие машины будут ездить по дорогам лет через пять-десять. И, похоже, что большинство из них, так или иначе, будут использовать электричество для передвижения.

Компактный и экологически чистый электромобиль для города создали британцы из «Lotus», славящиеся своими пуританскими спорткарами. На их фоне эта белая «букашка» под именем «City Car» смотрится несколько неожиданно. Батареи машинки подзаряжаются с помощью многотопливного мотора объемом 1,2 л, благодаря чему дальность хода составляет 500 км.

Предлагаем обратить внимание на новое детище конструкторов «Citroen» – купе «Survolt» . Итак, пространственный несущий каркас, полностью карбоновый кузов, разгон до сотни за 5 секунд, максимальная скорость – свыше 250 км/ч, запас хода – более 200 км. В общем, «без пяти минут» «Ferrari».

Еще один необычный экземпляр – родом из гламурного Монако, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Имя ему – «Venturi America». Перед нами симбиоз спорткара, багги и электромобиля. До сих пор ничего подобного никто не делал. На таком хоть сейчас в дюны отправляйся. Кроме того, это один из самых мощных электрокаров в мире – двигатель «America» развивает 300 л.с.

После такого электрический родстер «Tesla» покажется заурядным ширпотребом. Хотя электромотор здесь также неслабый и выдает 292 л.с., ускоряя машину до 100 км/ч за 3,7 секунды. Кстати, нынешней осенью «Tesla» представила эксклюзивную версию родстера, созданную вместе с известным часовым брендом из Швейцарии – «TAG Heuer». Кроме часов на центральной консоли оборудование этого спорткара подразумевает наличие и предельно точного секундомера – разумеется, для того, чтобы фиксировать время прохождения круга на каком-нибудь легендарном автодроме.