В жуткую аварию попали гости фестиваля национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. На трассе Минск-Гродно столкнулись микроавтобус Мерседес и легковушка Фиат. Последнюю от удара отбросило на противоположную обочину, развернуло и разорвало. Микроавтобус скатился в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, водитель Фиата уснул за рулем от усталости: компания возвращалась домой поздно ночью после фестиваля национальных культур в Гродно.

Обстоятельства трагедии восстановлены на сайте ГАИ Гродно:

Въехав на 143-й километр автодороги «Минск-Гродно», водитель микроавтобуса «Мерседес» из Молодечно (он с супругой и ее родителями ехал в Гродно из Молодечно и вез на фестиваль декоративные изделия из дерева) где-то за сто метров увидел впереди вилявшую то вправо, то влево машину. Видя, траекторию движения легкового автомобиля, начал смещаться левее. Когда расстояние сократилось до полусотни, «Фиат» развернуло поперек дороги. Тормозя и маневрируя, водитель буса не смог избежать столкновения. От легкого автомобиля осталось лишь название. Его отбросило на противоположную обочину, развернуло в обратную сторону и разорвало до такой степени, что можно подумать, будто его разрезали на части. «Мерседес» пересек встречную полосу, скатился в глубокий кювет и уткнулся в землю. Чтобы вытянуть его на дорогу, пришлось использовать трактор. Различные травмы получили все находившиеся в салонах машин люди. Наиболее тяжелые обнаружили у водителей и трех пассажиров микроавтобуса, которых госпитализировали.