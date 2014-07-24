В Жодино автомобиль сбил мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора

Новости Беларуси. В Жодино автомобиль сбил мальчика. 10-летний пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель машины не заметил его — в результате ребенок госпитализирован с травмой головы и многочисленными переломами.

В 2014 году количество несовершеннолетних, пострадавших во время дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2013 годом увеличилось почти в два раза. Ответственность за детей несут взрослые, которые вовремя должны объяснять правила поведения на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.