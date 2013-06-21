В связи с репетицией роты почетного караула вечером 21 июня будет ограничено движение на проспекте Машерова

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся к празднованию Дня Независимости. 21 июня в Минске пройдет очередная репетиция роты почетного караула. В связи с этим движение по проспекту Машерова в Минске будет ограничено. Тренировка начнется 21.45 и продлится до 00.00.

А на следующей неделе на городских улицах пройдут репетиции парада с участием военной техники. Танки, зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры – всего 162 единицы. Общая протяженность расчета – более полутора километров. Праздничную колонну возглавит техника военных лет. Следом за ней – лучшие современные образцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.