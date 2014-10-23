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В Светлогорске 10-летнюю девочку сбили прямо на пешеходном переходе возле школы

23 октября 2014 12:52
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Новости Беларуси. Девочка c закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована. Все произошло 22 октября около 19:30 возле музыкальной школы по улице Свердлова.

44-летний водитель Nissan Almera совершил наезд на девочку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подробности этого происшествия еще предстоит установить.

Напомним, в сентябре на улице Ангарской в Минске ребенок оказался под колесами автомобиля. 12-летняя школьница переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила легковушка. К счастью, обошлось без жертв, однако для дополнительного осмотра ребенка доставили в больницу.

Событие не мирового масштаба, а человеческая трагедия вызвала тревогу осенью 2012 года. 

Трагедия маленького человечка и минской семьи – 9-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в школьном дворе. Подробности вы узнаете из видео.

 
# авто # Авария в Гомельской области

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