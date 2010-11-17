В самолет австралийской авиакомпании «Куантас» во время полета ударила молния

Во время внутреннего рейса в Австралии в лайнер ударила молния. Несмотря на повреждение обшивки, самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Еще одно ЧП случилось с «Боингом-747», который летел из Йоханнесбурга в Сидней. В воздухе в один из двигателей попала птица. Самолет также благополучно приземлился, никто не пострадал.

Ранее, только за прошедшие две недели, произошли еще четыре инцидента с самолетами «Куантас», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Самый серьезный – четвертого ноября. Тогда прямо в полете частично разрушился двигатель самого крупного авиалайнера в мире – «Аэробуса A380». Эксперты называют чудом, что никто не пострадал и самолет успешно приземлился в Сингапуре.