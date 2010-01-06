В рождественскую ночь гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

Потеплеет практически по всей республике. Кое-где термометр даже может показать и плюсовую температуру. Дополнят погодную картину снегопад и гололедица.

Гидрометцентр объявил готовность номер один. Дождь, мокрый снег и гололедица – уличная перспектива рождественских выходных. Дорожным службам даже не довелось распрощаться с новогодним усиленным режимом работы. А ассортимент топ-объектов для уборки даже увеличился.

Иван Гуринович, генеральный директор УП «Горремавтодор»:

Это церкви, храмы. Кроме того в «Минск-Арене» завтра заключительный день чемпионата по хоккею – будем содержать этот объект в отличном состоянии. В Доме милосердия ожидается большое количество людей.

Сегодня с дорогами относительный порядок. Однако это не помогло избежать аварии на Кальварийской. Сразу три иномарки столкнулись у светофора посередине проезжей части. Спонтанный затор растолкали вручную. Чуть позже растолковали и его причину. Водитель «Ауди» просто не успел среагировать на манёвры впереди — подкачала видимость трассы.

Олег Мельников, водитель:

Подъезжали к перекрестку, впереди немного машин. Начали притормаживать, я тоже стал притормаживать. Смотрю – сзади товарищ летит в меня. Я приотпустил педаль тормоза, все равно он меня догоняет. В принципе, удар только один был, судя по всему, виноват тот товарищ, который в «Ауди» ехал.

Сообща справлялись с дорожными неудобствами и на кольцевой. Фуру, груженую трубами, из кювета вытащил проезжавший мимо грузовик. Водитель тяжеловеса не справился со своим габаритным авто на развязке. Трасса была пустой – подвело ее качество. Вообще со скоростью и дистанцией в ближайшие сутки лучше не шутить.

Александр Бруй, инспектор госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома:

Не лихачить. Потому что превышение скорости даже на несколько километров в час сильно увеличивает тормозной путь. Применять надо ступенчатое торможение, не жать на тормоз резко – это может привести к заносу автомобиля.

Ночная оттепель, которую прогнозируют синоптики, обернется не только гололедицей. По рождественской примете, такая погода в праздничную ночь летом обеспечит хороший рост гречихе. Так что ходим аккуратно и верим в рекордный урожай.